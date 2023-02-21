Опубликованы первые кадры транспортировки «Адмирала Кузнецова» в Кольский залив
Ранее глава ОСК Алексей Рахманов заявил, что авианосец вернется в боевой состав ВМФ России в 2024 году.
© Фото: ТРК «Звезда»
«Звезда» публикует первые кадры транспортировки проходящего модернизацию авианосца «Адмирал Кузнецов» в Кольский залив.
Как сообщает наш корреспондент Елена Сивонен, авианосец вышел из дока под песню «Прощание славянки».
Ранее глава ОСК Алексей Рахманов заявил, что авианосец вернется в боевой состав ВМФ России уже в следующем, 2024-м, году. Кроме этого, он сообщил «Звезде», что тяжелый авианесущий крейсер выходит из дока потому, что все работы на подводной части корабля уже завершены.
Экспертное мнение и аналитика