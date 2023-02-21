Опубликованы первые кадры транспортировки «Адмирала Кузнецова» в Кольский залив

Ранее глава ОСК Алексей Рахманов заявил, что авианосец вернется в боевой состав ВМФ России уже в следующем, 2024-м, году . Кроме этого, он сообщил «Звезде», что тяжелый авианесущий крейсер выходит из дока потому, что все работы на подводной части корабля уже завершены.

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