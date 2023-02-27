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Рахманов заявил, что ВМФ России получит к лету 4 корабля, запланированных к передаче в 2022

10:27 27.02.2023
Генеральный директор ОСК Алексей Рахманов уточнил, что до июля флоту будут переданы фрегат «Адмирал Головко», подлодка «Кронштадт», а также корветы «Меркурий» и «Резкий».
Рахманов заявил, что ВМФ России получит к лету 4 корабля, запланированных к передаче в 2022
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Генеральный директор ОСК Алексей Рахманов заявил, что ВМФ России получит до июля четыре боевых корабля, которые были запланированы к передаче флоту в 2022 году. 

«На этот год перешли ряд заказов, в том числе неатомная подлодка "Кронштадт", фрегат "Адмирал Головко", корветы "Меркурий" и "Резкий". Все эти корабли будут сданы флоту в первом полугодии», - заявил Рахманов в интервью РИА Новости. 

Рахманов уточнил, что «Адмирал Головко» в феврале совершит переход на Северный флот, где завершит государственные испытания, после чего фрегат должен быть передан ВМФ. 

Кроме всего этого, еще из ремонта выйдет фрегат «Неустрашимый», а еще на флот вернется атомная подводная лодка «Леопард». 

Всего же, по словам Рахманова, в планах ОСК передать ВМФ России не менее 11 кораблей - речь идет о пяти подлодок (две из них атомные), а также о кораблях дальней и ближней морской зон.

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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов 

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