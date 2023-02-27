Шойгу заявил, что спецназ достигает поставленных руководством России целей в ходе СВО
Также Сергей Шойгу отметил безупречную выучку, а также героизм и мужество бойцов Сил специальных операций.
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военнослужащие Сил специальных операций достигают поставленных руководством страны целей в ходе специальной военной операции.
«Сегодня в ходе специальной военной операции военнослужащие ССО демонстрируют безупречную выучку, проявляют героизм и мужество, успешно достигают поставленные руководством страны цели», - говорится в тексте поздравления министра, опубликованного Минобороны России.
Глава российского оборонного ведомства констатировал, что ССО являются высокопрофессиональными войсками, которые могут решать сложные задачи, когда речь идет о защите нашей страны.