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Путин поздравил военнослужащих Сил специальных операций с профессиональным праздником

Алексей Курильченко
09:02 27.02.2023
Российский лидер отметил профессионализм подразделений ССО и их успехи, проявленные в ходе специальной военной операции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент России Владимир Путин выступил с обращением в честь Дня Сил специальных операций ВС РФ. В своей речи российский лидер поздравил военнослужащих с профессиональным праздником и отметил, что ССО являются гордостью армии России. Военнослужащие готовы действовать дерзко, решительно и молниеносно для того, чтобы решить любые поставленные задачи по защите национальных интересов России.

По словам российского лидера, благодаря боевому опыту военнослужащих и их навыкам владения современным вооружением силы ССО сформировали свою школу воинского мастерства. В ее основе - подвиги советского и российского спецназа. Военнослужащие ССО также проявляют себя и в ходе специальной военной операции на Украине.

«Выполняя до конца полученный приказ, прикрывая собой товарищей, спасая женщин, детей и стариков. Вы доказали это в бою, в том числе в ходе специальной военной операции, выполняя до конца полученный приказ, прикрывая собой товарищей, спасая женщин, детей и стариков, защищая от неонацистской угрозы Россию, наших граждан и нашу землю», - заявил Путин.

Российский лидер также отметил вклад военнослужащих ССО в подготовку молодых бойцов. Профессионалы принимают участие в подготовке граждан РФ, которые были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации. В ходе подготовки военнослужащие ССО передают молодым бойцам не только свои опыт, знания, но и несгибаемый боевой настрой.  

«Хочу поблагодарить всех воинов российских Сил специальных операций, ветеранов подразделений спецназначения за патриотизм, самоотверженную и безупречную службу Родине Желаю вам здоровья и успехов, благополучия вашим друзьям и близким. С праздником вас! И пусть вам всегда сопутствует удача», - заявил Путин.

День Сил специальных операций отмечается ежегодно 27 февраля. Дата была установлена указом президента в 2015 году. Формирование ССО ВС РФ началось в 2009 году. Данная группировка была создана для решения специальных задач по защите интересов России как внутри страны, так и за ее пределами.

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