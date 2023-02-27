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Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сил специальных операций

10:00 27.02.2023
Глава ведомства отметил героизм и мужество военнослужащих ССО, проявленные в ходе специальной военной операции на Украине.
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сил специальных операций
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником. Глава оборонного ведомства отметил, что военнослужащие ССО демонстрируют безупречную выучку, проявляют героизм и мужество. Данное формирование продолжает многовековые традиции русских воинов, сражавшихся на Куликовском и Бородинском полях, в годы Великой отечественной войны, во время конфликтов в Афганистане, на Северном Кавказе и Сирии.

Шойгу отметил, что военнослужащие ССО это профессионалы, готовые к выполнению самых сложных задач по защите Российской Федерации. Министр отметил успехи Сил специальных операции в ходе спецоперации на Украине.

«В ходе специальной военной операции военнослужащие Сил специальных операций демонстрируют безупречную выучку, проявляют героизм и мужество, успешно достигают поставленные руководством страны цели. Уверен, что Силы специальных операций и впредь будут прочно стоять на защите национальных интересов России и ее суверенитета! Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с праздником! Благодарю за самоотверженную службу! Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо Отечества!», - заявил Шойгу.

Ранее с профессиональным проказников военнослужащих и ветеранов Сил специальный операции поздравил президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил профессионализм подразделений ССО и их успехи, проявленные в ходе специальной военной операции.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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