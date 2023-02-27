Сержант Аленчев под огнем вражеской артиллерии вынес с поля боя четырех раненых бойцов

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Алексей Аленчев выполнял задачи по организации медицинского обеспечения десантно-штурмового подразделения ВС РФ в зон СВО. Во время наступления на укрепленные позиции украинских боевиков около стратегически важного населенного пункта он находился на передовой под огнем вражеской артиллерии и оказывал неотложную медпомощь бойцам своего подразделения непосредственно на поле боя.
Во время боя Аленчев лично вынес из-под вражеского огня в безопасное место четверых раненых российских бойцов, которые не могли передвигаться самостоятельно. Аленчев оказал раненым медпомощь, организовал эвакуацию в полевой медпункт и вернулся на поле боя.
Благодаря Алексею Аленчеву были спасены более 400 военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести. Оперативность и грамотность действий Аленчева позволили некоторым раненым военнослужащим после получения первой помощи вернуться на позиции и снова вести бой.
Личное мужество и отвага сержанта Алексея Аленчева, а также его способность действовать в экстремальной ситуации спасли жизнь многим военнослужащим и сохранили боеспособность подразделения.
Ранее сообщалось, как сержант Цицюрка с помощью гранаты уничтожил укрытие боевиков и спас из-под завала рухнувшего здания семь наших бойцов во время зачистки поселка от украинских националистов. А танковый взвод лейтенанта Хамова ликвидировал более 10 боевых машин с экипажами при прорыве обороны националистов.
Подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.