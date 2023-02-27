Сержант Аленчев под огнем вражеской артиллерии вынес с поля боя четырех раненых бойцов

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Мурат Хашукаев в зоне СВО выполнял боевые задачи по непосредственному прикрытию российских подразделений от ударов воздушного противника. Хашукаев находился в составе батальонной тактической группы российских десантников, вел визуальное наблюдение воздушного пространства в заданном секторе и обнаружил над нашими позициями неустановленный беспилотный летательный аппарат. Хашукаев удостоверился, что российских беспилотников в этом секторе нет, взял цель на сопровождение и при входе воздушного противника в зону поражения совершил пуск из переносного зенитного ракетного комплекса. В результате точного удара БпЛА противника был уничтожен.

После ликвидации вражеского дрона подразделения ВДВ оперативно сменили позиции, и вскоре по первоначальному расположению наших десантников последовал артиллерийский удар со стороны боевиков.

Мурат Хашукаев благодаря своим профессиональным и грамотным действиям не позволил противнику вести разведку и корректировать огонь артиллерии, что помогло не допустить жертв наших военнослужащих при обстреле и удержать оборону на заданном рубеже.

Сержант Алексей Аленчев