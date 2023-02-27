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Сержант Аленчев под огнем вражеской артиллерии вынес с поля боя четырех раненых бойцов

01:03 27.02.2023
За время СВО Алексей Аленчев спас более 400 российских военнослужащих и помог наступлению  десантно-штурмового подразделения ВС РФ на укрепленные позиции боевиков на стратегическом направлении.
Сержант Аленчев под огнем вражеской артиллерии вынес с поля боя четырех раненых бойцов
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министерство обороны РФ продолжает вести летопись подвигов наших военнослужащих в зоне специальной военной операции.

Гвардии младший сержант Мурат Хашукаев, командир отделения зенитного ракетного взвода

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Мурат Хашукаев в зоне СВО выполнял боевые задачи по непосредственному прикрытию российских подразделений от ударов воздушного противника. Хашукаев находился в составе батальонной тактической группы российских десантников, вел визуальное наблюдение воздушного пространства в заданном секторе и обнаружил над нашими позициями неустановленный беспилотный летательный аппарат. Хашукаев удостоверился, что российских беспилотников в этом секторе нет, взял цель на сопровождение и при входе воздушного противника в зону поражения совершил пуск из переносного зенитного ракетного комплекса. В результате точного удара БпЛА противника был уничтожен.

После ликвидации вражеского дрона подразделения ВДВ оперативно сменили позиции, и вскоре по первоначальному расположению наших десантников последовал артиллерийский удар со стороны боевиков.

Мурат Хашукаев благодаря своим профессиональным и грамотным действиям не позволил противнику вести разведку и корректировать огонь артиллерии, что помогло не допустить жертв наших военнослужащих при обстреле и удержать оборону на заданном рубеже.

Сержант Алексей Аленчев

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Алексей Аленчев выполнял задачи по организации медицинского обеспечения десантно-штурмового подразделения ВС РФ в зон СВО. Во время наступления на укрепленные позиции украинских боевиков около стратегически важного населенного пункта он находился на передовой под огнем вражеской артиллерии и оказывал неотложную медпомощь бойцам своего подразделения непосредственно на поле боя.

Во время боя Аленчев лично вынес из-под вражеского огня в безопасное место четверых раненых российских бойцов, которые не могли передвигаться самостоятельно. Аленчев оказал раненым медпомощь, организовал эвакуацию в полевой медпункт и вернулся на поле боя.

Благодаря Алексею Аленчеву были спасены более 400 военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести. Оперативность и грамотность действий Аленчева позволили некоторым раненым военнослужащим после получения первой помощи вернуться на позиции и снова вести бой.

Личное мужество и отвага сержанта Алексея Аленчева, а также его способность действовать в экстремальной ситуации спасли жизнь многим военнослужащим и сохранили боеспособность подразделения.

Ранее сообщалось, как сержант Цицюрка с помощью гранаты уничтожил укрытие боевиков и спас из-под завала рухнувшего здания семь наших бойцов во время зачистки поселка от украинских националистов. А танковый взвод лейтенанта Хамова ликвидировал более 10 боевых машин с экипажами при прорыве обороны националистов.

Подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.

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