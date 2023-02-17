Сержант Цицюрка уничтожил гранатой укрытие боевиков и спас из-под завала семь бойцов

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Сержант Тарас Цицюрка

Сержант Тарас Цицюрка действовал в составе подразделения, выполнявшего задачу по вытеснению украинских националистов из населенного пункта. Тарас обнаружил засаду противника при продвижении по поселку. Он подобрался на максимально близкое расстояние и метко забросил гранату в укрытие националистов. В результате оно было уничтожено, в нем находились шесть националистов.

При продвижении вглубь поселка российские военнослужащие попали под минометный обстрел. Чтобы переждать его, было принято решение укрыться в близлежащем заброшенном здании.

Очередной залп противника обрушил конструкцию здания. Сержант Цицюрка начал разбирать завалы, находясь под обстрелом. Он помог выбраться семерым своим товарищам.

Профессионализм и самоотверженность сержанта Тараса Цицюрка позволил не допустить потерь среди личного состава и успешно выполнить боевую задачу по освобождению поселка.