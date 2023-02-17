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Сержант Цицюрка уничтожил гранатой укрытие боевиков и спас из-под завала семь бойцов

00:12 17.02.2023
Сержант Цицюрка помогал зачистке поселка от украинских националистов. Он своевременно обнаружил их в укрытии, которое уничтожил гранатой. Затем спас своих товарищей из-под завалов обрушившегося здания. Капитан Муталибов своевременно заметил и уничтожил с подчиненными вражескую ДРГ, устанавливавшую инженерные преграды на пути следования колонны.
Сержант Цицюрка уничтожил гранатой укрытие боевиков и спас из-под завала семь бойцов
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах и героизме российских военнослужащих в ходе проведения специальной военной операции.

© Минобороны России

Сержант Тарас Цицюрка

Сержант Тарас Цицюрка действовал в составе подразделения, выполнявшего задачу по вытеснению украинских националистов из населенного пункта. Тарас обнаружил засаду противника при продвижении по поселку. Он подобрался на максимально близкое расстояние и метко забросил гранату в укрытие националистов. В результате оно было уничтожено, в нем находились шесть националистов.

При продвижении вглубь поселка российские военнослужащие попали под минометный обстрел. Чтобы переждать его, было принято решение укрыться в близлежащем заброшенном здании.

Очередной залп противника обрушил конструкцию здания. Сержант Цицюрка начал разбирать завалы, находясь под обстрелом. Он помог выбраться семерым своим товарищам.

Профессионализм и самоотверженность сержанта Тараса Цицюрка позволил не допустить потерь среди личного состава и успешно выполнить боевую задачу по освобождению поселка.

© Минобороны России

Капитан Шейх-Саид Муталибов

Капитана Шейх-Саид Муталибов руководил движением тыловой колонны в район расположения позиций батальонной тактической группы ВС РФ. Во время совершения марша капитан обнаружил диверсионно-разведывательную группу украинских националистов. Они устанавливали инженерные преграды на пути следования колонны.

Мгновенно оценив обстановку, Шейх-Саид рассредоточил личный состав с учетом условий местности. Затем вступил в бой с врагом. Застигнутые врасплох украинские националисты спешно покинули позиции, понеся потери.

После боя капитан Шейх-Саид Муталибов выставил охранение и вместе с подчиненными приступил к разбору завалов, препятствующих движению колонны. Его мужество, смелость и самоотверженность позволили колонне прибыть в заданный район своевременно и без потерь.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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