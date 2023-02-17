Сержант Цицюрка уничтожил гранатой укрытие боевиков и спас из-под завала семь бойцов
Сержант Цицюрка помогал зачистке поселка от украинских националистов. Он своевременно обнаружил их в укрытии, которое уничтожил гранатой. Затем спас своих товарищей из-под завалов обрушившегося здания. Капитан Муталибов своевременно заметил и уничтожил с подчиненными вражескую ДРГ, устанавливавшую инженерные преграды на пути следования колонны.
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах и героизме российских военнослужащих в ходе проведения специальной военной операции.