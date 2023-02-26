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Посольство РФ в Германии: немцы не оценили провокацию с танком в Берлине

Сергей Лебедев
09:59 26.02.2023
В дипломатическом представительстве отметили, что люди предельно четко высказались против накачивания киевского режима оружием.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: RusBotschaft, Telegram
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Провокация с установкой у посольства РФ в Берлине подбитого российского танка не встретила понимания, поддержки и сочувствия немцев. Об этом сегодня заявили в дипломатическом представительстве. Там поблагодарили всех, кто принес цветы. Отмечается, что танк стал символом борьбы с неонацизмом на Украине.

«Они предельно четко высказались за мирное урегулирование украинского конфликта, против эскалации путем накачивания киевского режима немецким оружием и военной техникой и дальнейшего закручивания антироссийской санкционной спирали», - говорится в сообщении посольства.

Напомним, накануне жители Берлин превратили в мирный протест провокационную акцию украинских активистов. Немцы принесли цветы к танку, который установили у российского посольства, чтобы побудить правительство ФРГ способствовать мирным переговорам.

Вчера в столице Германии также прошла демонстрация, организованная депутатом бундестага от партии «Левые» Сарой Вагенкнехт, на которой присутствовало до 50 тысяч человек. На митинге призвали немцев потребовать от канцлера Олафа Шольца прекратить эскалацию конфликта, перестать поставлять оружие Киеву и возглавить общеевропейскую мирную инициативу.

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