В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Немцы осыпали цветами выставленный украинцами танк у посольства РФ

Анна Касаткина
02:17 26.02.2023
Жители Берлина решили показать властям ФРГ, что хотели бы от них шагов к мирным переговорам.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: МИД РФ
Читайте нас на:

Жители Берлина превратили в мирный протест провокационную акцию украинских активистов. Немцы принесли цветы к танку, который организаторы акции установили у посольства России.

Активисты разместили у посольства подбитый ржавый танк, направив его дуло в сторону здания диппредставительства. Утверждалось при этом, что бронетехника якобы принадлежит российским войскам. Как заявил украинский посол в ФРГ Алексей Макеев, перформанс должен был напомнить немцам «о важности победы Украины в конфликте с Россией».

Однако акция активистов пошла не по плану, передает РИА Новости. Жители Берлина принесли к танку розы для того, чтобы побудить правительство Германии способствовать мирным переговорам.

«Важно, что мы должны говорить друг с другом. Мы не враги. Мы не против Украины или России. Мы друзья, мы тридцать лет выстраивали эти связи», - сказал один из пришедших к танку немцев.

В субботу в столице Германии также прошла демонстрация, организованная депутатом бундестага от партии «Левые» Сарой Вагенкнехт. По разным оценкам, на ней присутствовало от 10 до 50 тысяч человек. Вагенкнехт выступила на митинге, призвав немцев потребовать от канцлера Олафа Шольца немедленно прекратить эскалацию конфликта, перестать поставлять оружие Киеву и возглавить общеевропейскую мирную инициативу.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:08 В стране и мире
Захарова: доктор Рошаль в санкционном списке - это как Айболит в заложниках у пиратов
22:47 В стране и мире
Пушилин рассказал о планах на комбинат «Азовсталь» в Мариуполе
22:12 В стране и мире
ЕС включил в десятый пакет санкций 20 замминистров и четырех депутатов Госдумы РФ
21:54 В стране и мире
Экс-сотрудник Госдепа: США продвигают «дерзкое расширение НАТО вплоть до российского забора»
20:48 Спорт
Медведев обыграл экс-первую ракетку мира Маррея в финале турнира АТР 250 в Дохе
Популярное
Видео
Заплаканных детей и выпавшие маски сняли на видео во время экстренной посадки самолета в Красноярске
Видео
Момент стрельбы в омоновца в Петербурге попал на камеры
Видео
Путин пошутил, что сам бы с трудом выслушал послание Федеральному собранию
РЕН ТВ: Костомаров перенес еще один инсульт
Видео
Путин выступил на одной сцене с героями спецоперации
Видео
Путин: российский бизнес на Западе «замучается пыль глотать»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.