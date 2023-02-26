Немцы осыпали цветами выставленный украинцами танк у посольства РФ

Жители Берлина решили показать властям ФРГ, что хотели бы от них шагов к мирным переговорам.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: МИД РФ

Жители Берлина превратили в мирный протест провокационную акцию украинских активистов. Немцы принесли цветы к танку, который организаторы акции установили у посольства России.

Активисты разместили у посольства подбитый ржавый танк, направив его дуло в сторону здания диппредставительства. Утверждалось при этом, что бронетехника якобы принадлежит российским войскам. Как заявил украинский посол в ФРГ Алексей Макеев, перформанс должен был напомнить немцам «о важности победы Украины в конфликте с Россией».

Однако акция активистов пошла не по плану, передает РИА Новости. Жители Берлина принесли к танку розы для того, чтобы побудить правительство Германии способствовать мирным переговорам.

«Важно, что мы должны говорить друг с другом. Мы не враги. Мы не против Украины или России. Мы друзья, мы тридцать лет выстраивали эти связи», - сказал один из пришедших к танку немцев.

В субботу в столице Германии также прошла демонстрация, организованная депутатом бундестага от партии «Левые» Сарой Вагенкнехт. По разным оценкам, на ней присутствовало от 10 до 50 тысяч человек. Вагенкнехт выступила на митинге, призвав немцев потребовать от канцлера Олафа Шольца немедленно прекратить эскалацию конфликта, перестать поставлять оружие Киеву и возглавить общеевропейскую мирную инициативу.