Кириенко заявил, что России нужно использовать наследие советской системы образования

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Российское образование при отказе от Болонской системы должно опираться на все лучшее, что есть в его традициях, в том числе советские стандарты. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Российская система образования имеет столетние уникальные традиции, которыми мы по праву гордимся и мы не имеем право потерять это наследие, должны его бережно использовать, в том числе и наследие советской школы, которая по праву считалось одной из лучших в мире», - отметил Кириенко.

Первый замруководителя администрации президента РФ подчеркнул, что наработанный опыт необходимо адаптировать под современные реалии. Также нужно сохранять баланс между новым и старым.

«Мир очень динамично меняется, поэтому в этом быстроменяющемся мире опираться только на опыт и наследие, ничего не меняя, не получится. Конечно, это вопрос правильного баланса», - добавил Кириенко.

Напомним, в минувший вторник в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил вернуться к традиционным срокам обучения в российских вузах, которые в зависимости от обстоятельства и нужд могут составить от четырех до шести лет.

«Хочу подчеркнуть, переход на новую систему должен быть плавным. Правительству совместно с парламентариями потребуется внести многочисленные поправки в законодательство об образовании, о рынке труда и так далее. Здесь нужно все продумать, проработать до мелочей», - подчеркнул президент.

При этом президент отметил, что в образовании необходим синтез всего лучшего из советского опыта и опыта современности.