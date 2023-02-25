Кириенко: российские педагоги находятся на линии фронта борьбы за будущее

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко также отметил, что люди, посвятившие свою жизнь передаче знаний, ценностей и убеждений следующему поколению россиян, выполняют важную государственную задачу.

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Российские педагоги находятся на линии фронта борьбы за будущее. Так о работе учителей высказался первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Сегодня он выступил перед участниками большого образовательного форума в Крыму. В Симферополе в эти дни собрались пятьсот преподавателей, ставших победителями третьего сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Кириенко отметил, что люди, которые посвятили жизнь передаче знаний, ценностей и убеждений следующему поколению россиян, выполняют важную государственную задачу.

«Война, которая развернута западным блоком НАТО против России, - это война не только в зоне специальной военной операции, не только экономическое противостояние и попытка задушить российскую экономику санкциями, это еще и информационно-психологическая война, которая как раз направлена на это подрастающее поколение. Это битва за умы и души совсем молодых ребят. И с этой точки зрения роль педагога, роль наставника, ответственность государства не только за передачу знаний, но и за воспитание - высочайшая», - сказал он.

В течение трех дней в Крыму для педагогов была организована масштабная образовательная программа. Они проходили тренинги, участвовали в дискуссиях, в мотивационных и практических встречах с лидерами мнений.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил о необходимости на постоянной основе помогать семьям участников спецоперации. По его мнению, такую поддержку родственникам тех, кто «воюет и защищает», нужно оказывать прежде всего на муниципальном уровне.