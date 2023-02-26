Борисов: у нас есть уникальная возможность вернуть груз с поврежденного «Союз МС-22»

Глава Роскосмоса заявил, что после приземления аварийного космического корабля «Союз МС-22» появится уникальная возможность вернуть 230 килограммов груза с него.

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Беспилотный космический корабль «Союз МС-23», который прибыл на замену поврежденному «Союз МС-22», успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции (МКС) в 3.58 (мск). Стыковка проводилась в автоматическом режиме под контролем специалистов на Земле.

Ожидается, что аварийный «Союз МС-22» приземлится в Казахстане. После этого у специалистов появится уникальная возможность вернуть с него 230 килограммов груза. Об этом заявил глава корпорации Юрий Борисов.

«У нас есть уникальная возможность вернуть около 230 килограммов груза - это и результаты научных исследований, и оборудование. В частности, будет возвращен аккумулятор, который внештатно сработал в августе прошлого года. Специалисты разберутся, в чем там дело», - сказал он.

Генеральный директор компании также отметил, что, несмотря на достаточно серьезные потрясения, которые при замене испытали сотрудники Роскосмоса и он лично, все прошло благополучно.

Напомним, что она потребовалась после повреждения внешней обшивки «Союза МС-22» космическим мусором, о котором стало известно 15 февраля. Из-за разгерметизации у судна начались проблемы с терморегуляцией, вследствие чего температура в нем поднималась до 40 градусов тепла. Теперь на заменившем его «Союзе МС-23» российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вернутся на Землю позднее, однако поставят новый рекорд, совершив самую длительную космическую экспедицию в истории МКС. В сумме они проведут на орбите более 370 дней.