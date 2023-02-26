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Постпредство РФ при ЕС: антироссийские санкции приняты без одобрения СБ ООН, поэтому незаконны

Семен Лавров
03:41 26.02.2023
Постпредство России при Евросоюзе заявило о нелегитимности антироссийских санкций, принятых без одобрения СБ ООН. Они вредят не столько РФ, сколько международной торговле.
Постпредство РФ при ЕС: антироссийские санкции приняты без одобрения СБ ООН, поэтому незаконны
© Фото: Michael Kappeler, dpa, GlobalLookPress
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Антироссийские санкции Евросоюза являются незаконными и ставят под сомнение приверженность Брюсселя уставу ООН. Об этом заявили в постоянном представительстве России при ЕС.

«Очередные рестриктивные меры ЕС в отношении России, как и все предыдущие, нелегитимны. Они приняты без одобрения Совета Безопасности ООН и потому незаконны. Евросоюз не может этого не понимать, а значит все его слова о своей приверженности Уставу ООН — пустой звук», - говорится в публикации.

Отмечается, что своими торговыми санкциями Европейский союз оказывает давление на третьи страны, принося вред не столько России, сколько международной торговле в целом. Также в Постпредстве заявили, что ограничения, наложенные на российские СМИ, нарушают Международный пакт о гражданских политических правах.

«Безусловно, без ответа десятый "пакет" не останется», - предупредили дипломаты.

Ранее в официальном журнале ЕС был опубликован новый список антироссийских санкций, который стал десятым по счету. Он предполагает ограничения в отношении более 120 лиц и предприятий из России, среди которых оказались банки, чиновники, военачальники и другие. Кроме того, рестрикциям подвергся президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила данное решение и назвала его кощунством. 

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