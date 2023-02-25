Евросоюз опубликовал 10-й пакет санкций против России

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Европейский союз ввел в действие десятый пакет санкций в отношении Российской Федерации. Так, ограничения коснулись 87 физических и 34 юридических лица. Соответствующие данные были опубликованы в официальном журнале ЕС.

В «черный» список попали три российских банка: «Альфа-банк», «Росбанк» и банк «Тинькофф». Кроме того, ограничительные меры затронули медиагруппу «Россия сегодня», Фонд национального благосостояния России и Общероссийский народный фронт.

Евросоюз также ввел рестрикции против заместителя командующего войсками Южного военного округа Алексея Авдеева, командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) Михаила Теплинского и командующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергея Каракаева.

Помимо этого, ограничения были направлены в отношении главы «Россотрудничества» Евгения Примакова, врача и общественного деятеля Леонида Рошаля, уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову и главы Совета при президенте РФ по правам человека Валерия Фадеева.

Ранее посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил, что антироссийские санкции являются одним из признаков «беспомощности русофобского лагеря». Дипломат также отметил, что вводимые ограничения в большей степени вредят странам Запада, у которых нет других средств борьбы против России. Именно поэтому им приходится прибегать к «пустому позерству», считает он.