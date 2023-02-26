Захарова: доктор Рошаль в санкционном списке - это как Айболит в заложниках у пиратов

Официальный представитель МИД РФ назвала введение санкций ЕС против российского хирурга Леонида Рошаля кощунством и сравнила его с доктором Айболитом в плену у пиратов.

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Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в санкционном списке ЕС - это как Айболит в заложниках у пиратов. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Подобное кощунство должно окончательно продемонстрировать, где свет, а где тьма», - приводит ее слова RT.

Среди возможных вариантов объяснения данного решения она также назвала невежество, злобу и ненависть Запада.

Напомним, что новый пакет санкций, который стал десятым, был опубликован в официальном журнале ЕС в субботу. Ограничения коснулись более 120 физлиц и компаний из России, среди которых оказались отечественные банки, чиновники, военачальники и другие.