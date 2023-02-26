Участник ДТП в Новгородской области рассказал, с чего все началось

Дорожная авария с участием нескольких десятков машин произошла на трассе М-11, соединяющей Москву и Санкт-Петербург.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Массовая авария на трассе М-11 в Новгородской области могла произойти из-за плохих погодных условий. Один из участников ДТП рассказал, что дорога была скользкой.

«Ехали с нормальной скоростью, указатели были. Когда выезжали, по картам было все зеленое, проблем не было. Выехали, а тут две фуры, машина рядом, начинаем тормозить, а она вообще не тормозит. Вроде ехали не быстро. Слава богу, с тяжелыми травмами никого нет. Деваться было некуда», - рассказал участник событий Антон Фокин.

В итоге друг в друга поочередно въехали водители 25 автомобилей. Каждый последующий не успевал затормозить перед аварией. Не повезло и водителю битумовоза, цистерна которого от удара оказалась повреждена.

«Сейчас на месте работают все заинтересованные службы: МЧС, ГИБДД, медики, психологи. Оказываем помощь пострадавшим и ликвидируем розлив мазута. Также развернут пункт обогрева для пострадавших и для лиц, ликвидирующих последствия аварии», - отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по Новгородской области Дмитрий Карпычев.

Ранее похожее ДТП произошло в Москве, где бетономешалка перевернулась в Лефортовском тоннеле, зацепив при этом несколько легковых машин. Движение по внешней стороне Третьего транспортного кольца полностью остановилось.