Горячий битум разливается из грузовика после массового ДТП на трассе Петербург-Москва
В Новгородской области на 503 км трассы М-11, соединяющей Санкт-Петербург и Москву, произошло массовое ДТП. По предварительным данным МЧС, столкнулись 25 автомобилей. В результате аварии образовалась многокилометровая пробка.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 12 человек, в том числе четыре ребенка пострадали, один человек погиб.
В аварию также попал и грузовик, который перевозит битум. В настоящее время горячая масса вытекает из автомобиля.
«Спасатели ликвидируют последствия течи битума из битумовоза, который был поврежден в результате аварии», - говорится в сообщении МЧС.
Предварительной причиной аварии стала плохая погода. В настоящее время спасатели развертывают мобильный пункт обогрева.
Крупная авария сегодня произошла и в Москве - бетономешалка в Лефортовском тоннеле протаранила несколько автомобилей и перевернулась.