В стране и мире Бетономешалка снесла несколько машин и опрокинулась в Лефортовском тоннеле Иван Линдеманн Из-за аварии движение по внешней стороне ТТК полностью перекрыто. © Видео: Дептранс. Оперативно, Telegram © Фото: Elena Mayorova, GlobalLookPress Читайте нас на: В Лефортовском тоннеле Москвы бетономешалка протаранила несколько машин, а затем перевернулась и заблокировала проезд. Видео крупной аварии публикует Telagram-канал Дептранса. Отмечается, что движение по внешней стороне Третьего транспортного кольца полностью перекрыто. Обстоятельства ДТП уточняются. О числе пострадавших пока неизвестно. Ранее в Москве водитель машины каршеринга выехал на остановку общественного транспорта и врезался в припаркованный автомобиль. На месте происшествия от полученных травм скончался мужчина-пешеход. Еще двух человек госпитализировали в медицинские учреждения. Экспертное мнение и аналитика