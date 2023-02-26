Бетономешалка снесла несколько машин и опрокинулась в Лефортовском тоннеле
Из-за аварии движение по внешней стороне ТТК полностью перекрыто.
© Видео: Дептранс. Оперативно, Telegram © Фото: Elena Mayorova, GlobalLookPress
В Лефортовском тоннеле Москвы бетономешалка протаранила несколько машин, а затем перевернулась и заблокировала проезд. Видео крупной аварии публикует Telagram-канал Дептранса.
Отмечается, что движение по внешней стороне Третьего транспортного кольца полностью перекрыто. Обстоятельства ДТП уточняются. О числе пострадавших пока неизвестно.
Ранее в Москве водитель машины каршеринга выехал на остановку общественного транспорта и врезался в припаркованный автомобиль. На месте происшествия от полученных травм скончался мужчина-пешеход. Еще двух человек госпитализировали в медицинские учреждения.