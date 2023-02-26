Разговор с глухими: почему Запад так остро отреагировал на мирный план Китая по Украине

Заинтересованный в продолжении конфликта коллективный Запад и полностью подконтрольный ему официальный Киев раскритиковали мирный план Китая и назвали его пророссийским.

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Китайский мирный план по Украине на Западе не оценили. Инициативы Пекина, призывающего отказаться от односторонних санкций, соблюдать принцип равной безопасности для всех и перейти к мирным переговорам, вызвал негативную реакцию у стран, непосредственно вовлеченных в конфликт. Судя по высказываниям западных политиков, никакой план, где Россию не называют агрессором - их не может устроить в принципе.

«Китай поделился не мирным планом, а некоторыми принципами, которые следует рассматривать на фоне того, что Китай принял сторону России», - заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Не оценили усилия Китая и на Украине. Президент этой страны Владимир Зеленский назвал его просто мыслями китайских властей, а не реальной дорожной картой. В Верховной раде высказались еще категоричнее, обвинив Китай в провокации.

«Набор декларативных пустых лозунгов, не подкрепленных конкретикой и механизмами реализации. И некоторые из этих лозунгов даже вредны, типа "отменить односторонние санкции". Это не "мирный план", а провокационная пропагандистская акция Китая», - уверен депутат Рады Александр Мережко.

Подобное единодушие понятно - ни Украине, ни Западу мир не нужен. Американские оборонные концерны получают баснословные прибыли, НАТО использует конфликт для перевооружения собственной армии, а Киев лишь согласно кивает. Вместо того, чтобы прислушаться к китайским предложениям, в ЕС против России ввели юбилейный, уже десятый пакет санкций.

Подробнее об основных положения мирного плана Китая и о международной реакции на попытку деэскалации конфликта в материале Юлии Шатиловой для программы «Главное с Ольгой Беловой».