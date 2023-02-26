В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Разговор с глухими: почему Запад так остро отреагировал на мирный план Китая по Украине

Юлия Шатилова
22:04 26.02.2023
Заинтересованный в продолжении конфликта коллективный Запад и полностью подконтрольный ему официальный Киев раскритиковали мирный план Китая и назвали его пророссийским.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Michael Kappeler, dpa, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Китайский мирный план по Украине на Западе не оценили. Инициативы Пекина, призывающего отказаться от односторонних санкций, соблюдать принцип равной безопасности для всех и перейти к мирным переговорам, вызвал негативную реакцию у стран, непосредственно вовлеченных в конфликт. Судя по высказываниям западных политиков, никакой план, где Россию не называют агрессором - их не может устроить в принципе.

«Китай поделился не мирным планом, а некоторыми принципами, которые следует рассматривать на фоне того, что Китай принял сторону России», - заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Не оценили усилия Китая и на Украине. Президент этой страны Владимир Зеленский назвал его просто мыслями китайских властей, а не реальной дорожной картой. В Верховной раде высказались еще категоричнее, обвинив Китай в провокации.

«Набор декларативных пустых лозунгов, не подкрепленных конкретикой и механизмами реализации. И некоторые из этих лозунгов даже вредны, типа "отменить односторонние санкции". Это не "мирный план", а провокационная пропагандистская акция Китая», - уверен депутат Рады Александр Мережко.

Подобное единодушие понятно - ни Украине, ни Западу мир не нужен. Американские оборонные концерны получают баснословные прибыли, НАТО использует конфликт для перевооружения собственной армии, а Киев лишь согласно кивает. Вместо того, чтобы прислушаться к китайским предложениям, в ЕС против России ввели юбилейный, уже десятый пакет санкций.

Подробнее об основных положения мирного плана Китая и о международной реакции на попытку деэскалации конфликта в материале Юлии Шатиловой для программы «Главное с Ольгой Беловой».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:08 В стране и мире
Видео
Житель Берлина заявил, что ждет сгоревший танк Leopard у немецкого посольства в Москве
18:42 В стране и мире
WSJ: Минэнерго США склонилось к версии искусственного происхождения COVID-19
17:49 В стране и мире
Потомок Бисмарка принес 2 тысячи роз к танку у посольства РФ в Берлине
17:33 В стране и мире
Резников пожаловался на задержку ЗРК Patriot, которые он просил у Деда Мороза
16:42 В стране и мире
В Германии заявили, что Макрон и Шольц не обсуждали с Зеленским гарантии для Украины
Популярное
Путин: русский народ в случае распада РФ может расколоться на «московитов, уральцев»
«Известия»: Костомарову провели несколько процедур очистки крови
Видео
Момент стрельбы в омоновца в Петербурге попал на камеры
Видео
Путин пошутил, что сам бы с трудом выслушал послание Федеральному собранию
Видео
Заплаканных детей и выпавшие маски сняли на видео во время экстренной посадки самолета в Красноярске
Видео
Путин: российский бизнес на Западе «замучается пыль глотать»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.