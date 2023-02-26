Разговор с глухими: почему Запад так остро отреагировал на мирный план Китая по Украине
Китайский мирный план по Украине на Западе не оценили. Инициативы Пекина, призывающего отказаться от односторонних санкций, соблюдать принцип равной безопасности для всех и перейти к мирным переговорам, вызвал негативную реакцию у стран, непосредственно вовлеченных в конфликт. Судя по высказываниям западных политиков, никакой план, где Россию не называют агрессором - их не может устроить в принципе.
«Китай поделился не мирным планом, а некоторыми принципами, которые следует рассматривать на фоне того, что Китай принял сторону России», - заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Не оценили усилия Китая и на Украине. Президент этой страны Владимир Зеленский назвал его просто мыслями китайских властей, а не реальной дорожной картой. В Верховной раде высказались еще категоричнее, обвинив Китай в провокации.
«Набор декларативных пустых лозунгов, не подкрепленных конкретикой и механизмами реализации. И некоторые из этих лозунгов даже вредны, типа "отменить односторонние санкции". Это не "мирный план", а провокационная пропагандистская акция Китая», - уверен депутат Рады Александр Мережко.
Подобное единодушие понятно - ни Украине, ни Западу мир не нужен. Американские оборонные концерны получают баснословные прибыли, НАТО использует конфликт для перевооружения собственной армии, а Киев лишь согласно кивает. Вместо того, чтобы прислушаться к китайским предложениям, в ЕС против России ввели юбилейный, уже десятый пакет санкций.
Подробнее об основных положения мирного плана Китая и о международной реакции на попытку деэскалации конфликта в материале Юлии Шатиловой для программы «Главное с Ольгой Беловой».