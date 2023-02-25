Боррель сообщил, что Евросоюз согласовал 10-й пакет антироссийских санкций

В «черный» список Евросоюза попали 96 организаций и семь иранских компаний, якобы связанных с Россией.

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Страны Европейского союза официально одобрили десятый пакет санкций в отношении 121 физического и юридического лица Российской Федерации. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Принят 10-й пакет санкций. В черный список включено 121 физическое и юридическое лицо, введены значительные новые ограничения на импорт и экспорт, запрещены российские пропагандистские СМИ», - написал он в своем Twitter-аккаунте.

«Черный» список Евросоюза включает в себя 96 организаций и семь иранских компаний, якобы связанных с Россией. Кроме того, ЕС ввел запрет трансляции и распространения RT Arabic и Sputnik Arabic, а также на импорт из России синтетического каучука и битума.

Помимо этого, ограничен экспорт в Россию специальной техники, запчастей и электроники, а также европейских товаров и технологий двойного назначения во избежание обхода санкций. Отмечается, что граждане России не смогут занимать руководящие должности на стратегических предприятиях Евросоюза.

Накануне канадские власти приняли решение ввести санкции в отношении 129 физических и 63 юридических лиц Российской Федерации, в том числе заместителей премьер-министра страны Михаила Мишустина. На официальном сайте Министерства иностранных дел Канады был опубликован документ, в котором говорится, что в «черный» список попали супруга заместителя председателя Совбеза РФ Светлана Медведева, вице-премьер России Татьяна Голикова и помощник главы Российского государства Максим Орешкин.