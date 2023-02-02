Лавров заявил, что Россия стремится отодвинуть украинские войска на безопасное расстояние

По словам главы МИД РФ, чем дальнобойнее оружие поставляет Запад Украине, тем дальше нужно будет его отодвигать от российских территорий.

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Министр иностранных дел Российский Федерации Сергей Лавров заявил, что РФ стремится отодвинуть украинские войска на безопасное для российской территории расстояние. Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что чем дальнобойнее оружие поставляют западные страны Киеву, тем дальше придется отодвигать его от территории России.

«Если сейчас мы стремимся отодвинуть артиллерию украинских вооруженных сил на такое расстояние, которое не будет создавать угрозу для наших территорий, то чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвигать от территорий, которые являются нашей страной», - заявил Лавров в интервью телеканалу «Россия 24» и агентству РИА Новости.

Также в ходе интервью Лавров заявил, что завершения украинского конфликта хотят все, однако здесь важнее фактор качества тех итогов, которые Россия обеспечивает для своего народа.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации заявлял, что Вооруженные силы России делают все, чтобы планы стран Запада на Украине не состоялись. Согласно словам Лаврова, РФ предпринимает все необходимые решения, чтобы Украина не превратилась в более острую угрозу безопасности России.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.