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Путин: Россия должна учитывать ядерный потенциал всех стран НАТО

Сергей Лебедев
10:41 26.02.2023
Президент отметил, что Североатлантический альянс объявил своей главной целью нанести РФ стратегическое поражение.
Путин: Россия должна учитывать ядерный потенциал всех стран НАТО
© Фото: Zhang Cheng, XinHua, GlobalLookPress
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Российская Федерация должна учитывать ядерный потенциал всех стран НАТО. Об этом заявил президент Владимир Путин, говоря о приостановке участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Глава государства отметил, что Североатлантический альянс объявил своей главной целью нанести нашей стране стратегическое поражение.

«Ну как же мы в этих условиях можем не учитывать их ядерные потенциалы?», - сказал глава государства в интервью телеканалу «Россия-1» для программы «Москва. Кремль. Путин».

Напомним, ранее обе палаты российского парламента приняли закон о приостановке участия РФ в ДСНВ. Это то, о чем Владимир Путин говорил в последнем послании Федеральному собранию. Депутаты и сенаторы отмечают, что американская сторона не выполняет условия договора, пытается вывести свое ядерное вооружение из-под ограничений и препятствует работе российских инспекций.

В США же заявили, что готовы в любое время начать переговоры с Москвой касательно Договора в случае готовности российской стороны. Заместитель государственного секретаря по политическим делам Виктория Нуланд отметила, что США и РФ «несут большую ответственность перед всем миром за поддержание безопасности ядерных арсеналов».

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