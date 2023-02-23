Нуланд заявила о готовности США «хоть завтра» начать переговоры с Россией по ДСНВ

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд отметила, что Вашингтон и Москва «несут большую ответственность перед всем миром за поддержание безопасности ядерных арсеналов».

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Вашингтон готов хоть завтра начать переговоры без обвинений и предварительных условий с Москвой касательно Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в случае готовности российской стороны. Такое заявление сделала заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки по политическим делам Виктория Нуланд.

«Мы готовы начать делать это завтра, если к этому готова Российская Федерация. Мы также готовы разрешить инспекции», - сказала она в интервью ТАСС.

Нуланд также отметила, что США и РФ «несут большую ответственность перед всем миром за поддержание безопасности ядерных арсеналов».

Ранее стало известно, что обе палаты российского парламента приняли закон о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Это то, о чем президент России говорил ранее в своем послании Федеральному собранию. Депутаты и сенаторы отмечают, что американская сторона не выполняет условия договора, пытается вывести свое ядерное вооружение из-под ограничений и напрямую препятствует работе российских инспекций.