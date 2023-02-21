В стране и мире Путин: Запад открыто назвал свою цель - заставить российский народ страдать Максим Крюков Президент РФ добавил, что коллективный Запад занимается воровством российских активов. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Страны Запада открыто назвали своей целью заставить народ России страдать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. «Повторю, антироссийские санкции - это лишь средство, а цель, как декларируют сами западные руководители, прямая цитата - "заставить страдать наших граждан". Заставить страдать. Такие гуманисты. Они хотят заставить народ страдать, тем самым дестабилизировать наше общество изнутри. Но их расчет не оправдался», - сказал он. Также российский лидер отметил, что Запад занимается воровством активов российских граждан. При этом глава государства подчеркнул, что в настоящий момент смысл для России не в том, чтобы приспособиться к трудностям, а вывести экономику на новые рубежи. Экспертное мнение и аналитика