Путин заявил, что Запад готов использовать и террористов, и «черта лысого» для реализации своей воли против России

Президент России Владимир Путин обозначил неразборчивость стран Запада в средствах для достижения своих целей.

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Президент России Владимир Путин подчеркнул неразборчивость Запада в средствах в ходе оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе в Москве.

Владимир Путин уточнил, что речь идет о неонацистах на Украине, которые даже не скрывают, чьими последователями они являются.

«Им, извините за моветон, наплевать, на кого делать ставку в борьбе с Россией. Главное, чтобы воевали против нашей страны. А значит, можно использовать всех - и террористов, и неонацистов, хоть черта лысого можно использовать, лишь бы служили оружием против России», - сказал Путин.

Также Владимир Путин заявил, что те, кто в феврале 2022-го планировал атаку на Донбасс, следующей целью ставили Крым.

Кроме этого, президент России подчеркнул, что Россия будет шаг за шагом решать задачи специальной военной операции.