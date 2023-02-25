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Российский посол Антонов: приостановка членства РФ в ФАТФ является опасным шагом

Сергей Лебедев
08:20 25.02.2023
Дипломат считает, что произошедшее приведет к эрозии глобальной архитектуры противодействия «отмыванию» денег, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Российский посол Антонов: приостановка членства РФ в ФАТФ является опасным шагом
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Приостановка участия России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег является опасным шагом. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, это приведет к эрозии глобальной архитектуры противодействия «отмыванию» денег, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

«Получается, что любого члена ФАТФ в угоду конъюнктурным запросам Вашингтона можно «выдавить» из Организации, лишив возможности вносить полезный вклад в коллективные усилия по обеспечению международной безопасности», - добавил дипломат.

Он отметили, что Россия за годы участия в Группе сделала многое для продвижения эффективных стандартов в области борьбы с криминальными доходами. По словам Антонова, РФ создала одну из самых передовых национальных «антиотмывочных» систем.

Напомним, накануне ФАТФ приостановила членство России в организации. В Группе заявили, что действия РФ якобы противоречат принципам организации и представляют собой «грубое нарушение обязательств по международному сотрудничеству и взаимному уважению».

При этом в ФАТФ добавили, что Россия по-прежнему будет нести ответственность за выполнение своих обязательств по внедрению стандартов организации, а также должна продолжить выполнять свои финансовые обязательства.

Ранее обе палаты российского парламента приняли закон о приостановке участия РФ в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Это то, о чем президент Владимир Путин говорил в своем послании Федеральному собранию. Депутаты и сенаторы отмечают, что американская сторона не выполняет условия договора, пытается вывести свое ядерное вооружение из-под ограничений и препятствует работе российских инспекций.

В ответ заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон готов хоть завтра начать переговоры без обвинений и предварительных условий с Москвой касательно Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений в случае готовности российской стороны.

Нуланд также отметила, что США и РФ «несут большую ответственность перед всем миром за поддержание безопасности ядерных арсеналов».

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