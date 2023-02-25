GT: в США и на Западе не хотят возобновления переговоров между Россией и Украиной, поэтому продолжают «мутить воду» и преследовать свои интересы.

© Фото: Britta Pedersen, dpa, GlobalLookPress

США и Запад преследуют собственные интересы в вопросе разрешения украинского кризиса. Такое мнение выразила редакция китайской газеты Global Times.

«Кто-то в США и на Западе, похоже, не хочет, чтобы конфликтующие стороны вернулись за стол переговоров, вместо этого они пытаются еще больше мутить воду и преследовать свои интересы», - говорится в публикации.

Отмечается, что конфликт на Украине развязали именно страны НАТО, которые теперь всячески препятствуют его мирному урегулированию. В качестве примера приводится диверсия на трубопроводах «Северный поток».

Также редакция газеты заявила, что западному истеблишменту необходимо крайне внимательно изучить документ МИД КНР о достижении мира на Украине.

«Несмотря на то, что он направлен на текущий конфликт на Украине, он также отражает мнение по конфликтам и турбулентностям в других частях мира, большинство из которых тесно связаны с внешней политикой США и Запада», - считают авторы статьи.

Мирный план китайских дипломатов уже поддержали в российском внешнеполитическом ведомстве и при этом подчеркнули, что безопасность одной страны не должна укрепляться в ущерб безопасности другой.