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Власти Донецкой народной республики не будут восстанавливать комбинат «Азовсталь» в Мариуполе в прежнем виде. С таким заявлением в эфире телеканала «Оплот ТВ» выступил временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин.

«Там будет технопарк, экопарк… Там вид будет достаточно привлекательный. Там абсолютно современный, технологический подход уже к использованию территории, возможностям, коммуникации, которые можно задействовать без ущерба для экологии», - заявил Пушилин в эфире телеканала.

Весной 2022 года за комбинат «Азовсталь» развернулись ожесточенные бои с боевиками украинских нацбатов. Радикалы скрывались на территории завода, прикрываясь мирными жителями. Двадцатого мая, осознав бессмысленность сопротивления, боевики киевского режима сложили оружие и сдались российским войскам. По данным Минобороны РФ, из своих укрытий вышли и разоружились более 2,4 тысячи националистов, которые около месяца просидели в катакомбах.

После этого начались расследования зверств, которые они учинили над мирными жителями. Один из пленных боевиков подтвердил, что вместе с подельниками расстреливал гражданских, которыми часто прикрывались от ударов, как «живым щитом». Тех, кто пытался самостоятельно покинуть бетонный лабиринт предприятия отлавливали и жестоко убивали, заявил боевик.