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Медведев обыграл экс-первую ракетку мира Маррея в финале турнира АТР 250 в Дохе

Ян Брацкий
20:48 25.02.2023
Встреча длилась 1 час 46 минут и завершилась уверенной победой россиянина со счетом: 6:4, 6:4.
Медведев обыграл экс-первую ракетку мира Маррея в финале турнира АТР 250 в Дохе
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
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Теннисист Даниил Медведев победил в турнире категории АТР 250 в Дохе. В финале россиянин оказался сильнее прославленного чемпиона из Великобритании Энди Маррея со счетом 6:4, 6:4.

Медведев побеждает во втором турнире сезона кряду. До этого Даниил первенствовал неделю назад в Роттердаме. После победы в Дохе на счету россиянина 17 побед на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В конце ноября прошлого года Даниил Медведев выиграл турнир серии ATP-500 в Вене. В финальной игре он оказался сильнее канадца Дениса Шаповалова. Для определения сильнейшего в этой встрече потребовалось 2 часа 17 минут, итоговый счет: 4:6, 6:3, 6:2.

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