Даниил Медведев выиграл турнир ATP-500 в Вене

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Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир серии ATP-500 в Вене. В финальном поединке россиянин обыграл канадца Дениса Шаповалова.

Встреча длилась 2 часа 17 минут, и сначала удача была на стороне Шаповалова, но итоговый счет матча в пользу Медведева: 4:6, 6:3, 6:2.

Победа в Вене дает возможность российскому теннисисту участвовать в итоговом турнире ATP-500 Турине, который пройдет с 13 по 20 ноября. У Медведева плотный игровой график: уже завтра россиянина ждут на корте «Мастерс» в Париже.

Ранее Даниил Медведев потеряет первую строчку рейтинга после поражения на US Open: россиянин уступил в четырех сетах австралийцу Нику Кирьосу.