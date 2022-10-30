Даниил Медведев выиграл турнир ATP-500 в Вене
Победа дает возможность российскому теннисисту участвовать в турнире Турине.
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Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир серии ATP-500 в Вене. В финальном поединке россиянин обыграл канадца Дениса Шаповалова.
Встреча длилась 2 часа 17 минут, и сначала удача была на стороне Шаповалова, но итоговый счет матча в пользу Медведева: 4:6, 6:3, 6:2.
Победа в Вене дает возможность российскому теннисисту участвовать в итоговом турнире ATP-500 Турине, который пройдет с 13 по 20 ноября. У Медведева плотный игровой график: уже завтра россиянина ждут на корте «Мастерс» в Париже.
Ранее Даниил Медведев потеряет первую строчку рейтинга после поражения на US Open: россиянин уступил в четырех сетах австралийцу Нику Кирьосу.