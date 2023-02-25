В Камеруне 19 спортсменов ранены после взрывов во время марафона
На ежегодном массовом забеге в юго-западной части Камеруна прогремело несколько взрывов, в результате произошедшего пострадали 19 спортсменов, передает Reuters, ссылаясь на местного врача.
Момент одного из взрывов попал на видео, очевидцы опубликовали соответствующие кадры в социальных сетях.
«Мы прооперировали троих из них. Их состояние стабильное, мы не зафиксировали ни одного смертельного исхода», - приводятся слова директора региональной больницы Буэа Мартин Мокаке.
Впоследствии стало известно, что ответственность за случившееся взяла на себя одна из борющихся с правительством местных группировок.
В конце января в восточной части Иерусалима у синагоги в еврейском районе Неве-Яаков произошел теракт. Тогда вооруженный человек открыл стрельбу по людям.