В Камеруне 19 спортсменов ранены после взрывов во время марафона

Трех человек уже прооперировали, в результате произошедшего погибших нет.

© Видео: MaimoWajiri, Twitter © Фото: MaimoWajiri, Twitter

На ежегодном массовом забеге в юго-западной части Камеруна прогремело несколько взрывов, в результате произошедшего пострадали 19 спортсменов, передает Reuters, ссылаясь на местного врача.

Момент одного из взрывов попал на видео, очевидцы опубликовали соответствующие кадры в социальных сетях.

«Мы прооперировали троих из них. Их состояние стабильное, мы не зафиксировали ни одного смертельного исхода», - приводятся слова директора региональной больницы Буэа Мартин Мокаке.

Впоследствии стало известно, что ответственность за случившееся взяла на себя одна из борющихся с правительством местных группировок.

В конце января в восточной части Иерусалима у синагоги в еврейском районе Неве-Яаков произошел теракт. Тогда вооруженный человек открыл стрельбу по людям.