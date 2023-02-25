Индия не стала осуждать в G20 спецоперацию России на Украине

Члены «Большой двадцатки» заявили о том, что диалог по украинскому конфликту жизненно необходим.

© Фото: IMAGO, Thomas Koehler, GlobalLookPress

Среди членов G20 нет единой позиции по поводу вооруженного конфликта на Украине. Об этом говорится в документе по итогам встречи министров финансов «Большой двадцатки» и управляющих Центробанками, который размещен на сайте Минфина Индии. Члены сообщества признали, что противостояние усугубляет положение дел в мировой экономике.

«Были другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций», - приводит РИА Новости заявление «двадцатки».

Главы Минфинов также заявили о недопустимости применения на Украине ядерного оружия и о том, что диалог имеет жизненно важное значение.

Накануне МИД Китая опубликовал мирный план по Украине из 12 пунктов. Документ предусматривает немедленное прекращение огня, возобновление переговорного процесса, отказ от менталитета холодной войны и прочее. В российском внешнеполитическом ведомстве высоко оценили усилия Китая по деэскалации ситуации и напомнили о готовности Москвы достигать целей спецоперации мирным путем.