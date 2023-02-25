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Берлин хочет выкупить оставшиеся от «Северного потока» трубы для терминала СПГ

Ян Брацкий
15:00 25.02.2023
Власти ФРГ обсуждают с компанией Nord Stream 2 покупку около 3 000 труб, которые не использовали при строительстве «Северного потока».
Берлин хочет выкупить оставшиеся от «Северного потока» трубы для терминала СПГ
© Фото: Stefan Sauer, dpa, GlobalLookPress
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Берлин намерен использовать оставшиеся от «Северного потока-2» трубы при сооружении нового терминала для СПГ. Об этом пишет издание Welt am Sonntag. Уточняется, что трубами соединят плавучий терминал в районе острова Рюген с общиной Лубмин.

«Правительство намерено использовать эти участки для строительства трубопровода протяженностью чуть менее 40 километров, который соединит планируемый недалеко от Рюгена терминал СПГ с Лубмином на материке», - говорится в материале.

Ранее известный американский журналист Сеймур Херш опубликовал итоги расследования диверсии на трубопроводах «Северный поток». Согласно его выводам, приказ на подрыв энергетической инфраструктуры отдал лично президент США Джо Байден, а взрывчатку под трубы заложили американские военные пловцы. Это произошло под прикрытием учений НАТО.

Несмотря на то, что Вашингтон категорически отрицает свою причастность к ЧП, все больше экспертов, журналистов и политиков сходятся во мнении, что Херш прав. Так, депутат бундестага Евгений Шмидт ранее заявил, что нежелание властей Соединенных Штатов судиться с журналистом косвенно подтверждает его правоту.

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