В центре Москвы лошадь убило током

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В Москве возле станции метро «Маяковская» двух лошадей ударило током информационное табло. В результате происшествия одно из животных погибло. Об этом сообщает «Москва 24».

По словам очевидцев, лошадь скончалась спустя три минуты после того, как ее ударило током. Второе животное удалось оттащить и спасти.

Напомним, ранее стало известно, что на Сахалине браконьеры убили более двух десятков краснокнижных северных оленей. Тела животных обезглавили и разделали.

Место жестокой расправы обнаружили местные жители. По факту уничтожения оленей прокуратура начала проверку.