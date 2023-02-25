Место жестокой расправы над более 20 оленями на Сахалине сняли на видео

По факту произошедшего региональная прокуратора уже начала проверку.

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На Сахалине браконьеры жестоко расправились с более 20 краснокнижными северными оленями. Судя по кадрам, опубликованным в Сети, они обезглавили тела животных, разделали их и побросав то, что им не понадобилось, скрылись.

Место жестокого убийства было обнаружено местными жителями, теперь они призывают в социальных сетях найти и наказать живодеров.

На данный момент по факту уничтожения оленей прокуратура Сахалинской области начала проверку.

Ранее на Сахалине удалось задержать злоумышленников, которые занимались незаконной ловлей краба. Как утверждалось, они добывали морских обитателей для того, чтобы впоследствии продавать их на внутреннем рынке.