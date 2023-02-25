США за год осуществили более 7,5 тысяч перевозок оружия и военных в Европу

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Ведомство разместило в соцсетях инфографику, согласно которой за это время были выполнены почти тысяча авиарейсов; 6,5 тысяч автомобильных, почти 150 железнодорожных и более 60 морских перевозок различных видов вооружения, боеприпасов и военнослужащих.

Таким образом в Европу перебросили более 111 тысяч бронебойных снарядов и систем, более 16 тысяч бойцов, а также около 202 миллионов патронов и 14,4 тысячи единиц стрелкового оружия.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты направят Киеву новый пакет военной помощи в размере 2 миллиардов долларов. Кроме того, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что еще 10 миллиардов будут выделены украинскому правительству для поддержания инфраструктуры.