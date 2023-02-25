США за год осуществили более 7,5 тысяч перевозок оружия и военных в Европу
С января 2022 года Соединенные Штаты выполнили 6,5 тысяч автомобильных перевозок вооружений и военнослужащих в Европу и на Украину. Еще более тысячи рейсов было совершено другими видами транспорта.
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Соединенные штаты в период с января прошлого года по настоящее время совершили более 7 500 перебросок военных грузов и личного состава в Европу, в том числе на Украину. Об этом сообщили в транспортном командовании США.
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