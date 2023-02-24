В стране и мире Блинкен: США направят $10 млрд для помощи правительству Украины Максим Крюков Кроме того, средства пойдут на поддержку энергетической инфраструктуры Украины. © Фото: IMAGO, Michalis Karagiannis, Eur, Global Look Press Читайте нас на: Соединенные Штаты Америки приняли решение выделить более десяти миллиардов долларов на поддержку правительства Украины и энергетическую инфраструктуру страны. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен. «Сегодня в сотрудничестве с Агентством США по международному развитию и Министерством финансов мы объявляем о выделении помощи на сумму более 10 миллиардов долларов, что включает бюджетную поддержку правительства Украины и дополнительную помощь в энергетической сфере для украинцев», - передает РИА Новости заявление главы Госдепа США. Ранее телеканал CNN сообщил, что новый пакет военной помощи Украине, о котором в пятницу объявит президент США Джо Байден, составит 2 миллиарда долларов. При этом отмечается, что в новый пакет военной помощи не войдут вооружения со складов армии США. Американское правительство планирует заказать у производителей новое. По мнению автора материала, поставки займут намного больше времени, однако это говорит о том, что власти нацелены на долгосрочную поддержку Киева. Экспертное мнение и аналитика