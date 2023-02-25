Канада ввела санкции против президента Федерации хоккея России Третьяка
Владислав Третьяк оказался среди 129 россиян, которыми пополнился «черный список» Оттавы.
© Фото: Алексей Майшев РИА Новости
Канада ввела санкции против легендарного советского хоккеиста, президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. Информация об этом размещена на сайте министерства иностранных дел страны.
Третьяк оказался среди 129 россиян, внесенных в канадский «черный список». Помимо него, туда вошли заместители премьера-министра РФ Михаила Мишустина, члены семей ряда российских политических деятелей и другие.
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