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Третьяк признан лучшим хоккеистом XX века по версии Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) и входит в символическую сборную столетия ИИХФ из шести наиболее успешных игроков за всю историю. В 1989 году он стал первым советским хоккеистом, включенным в Зал славы хоккея в Торонто, в 97-м включен в Зал славы ИИХФ. С 2006 года Третьяк возглавляет Федерацию хоккея России (ФХР).

С начала российской специальной военной операции на Украине персональные санкции против Третьяка ввели все страны Европейского союза, Великобритания, США, Швейцария, Австралия, Япония, Украина и Новая Зеландия.