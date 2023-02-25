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Канада ввела санкции против президента Федерации хоккея России Третьяка

Анна Касаткина
01:01 25.02.2023
Владислав Третьяк оказался среди 129 россиян, которыми пополнился «черный список» Оттавы.
Канада ввела санкции против президента Федерации хоккея России Третьяка
© Фото: Алексей Майшев РИА Новости
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Канада ввела санкции против легендарного советского хоккеиста, президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. Информация об этом размещена на сайте министерства иностранных дел страны.

Третьяк оказался среди 129 россиян, внесенных в канадский «черный список». Помимо него, туда вошли заместители премьера-министра РФ Михаила Мишустина, члены семей ряда российских политических деятелей и другие.

© international.gc.ca

Третьяк признан лучшим хоккеистом XX века по версии Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) и входит в символическую сборную столетия ИИХФ из шести наиболее успешных игроков за всю историю. В 1989 году он стал первым советским хоккеистом, включенным в Зал славы хоккея в Торонто, в 97-м включен в Зал славы ИИХФ. С 2006 года Третьяк возглавляет Федерацию хоккея России (ФХР).

С начала российской специальной военной операции на Украине персональные санкции против Третьяка ввели все страны Европейского союза, Великобритания, США, Швейцария, Австралия, Япония, Украина и Новая Зеландия.

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