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Канада ввела санкции против 129 физических и 63 юридических лиц РФ

Максим Крюков
22:56 24.02.2023
Премьер-министр Джастин Трюдо также объявил о поставках киевскому режиму еще четырех танков Leopard 2.
Канада ввела санкции против 129 физических и 63 юридических лиц РФ
© Фото: Simon HastegÃ…Rd, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Власти Канады приняли решение ввести санкции в отношении 129 физических и 63 юридических лиц Российской Федерации, в том числе заместителей премьер-министра страны Михаила Мишустина. Об этом заявил глава канадского правительства Джастин Трюдо на пресс-конференции в Торонто.

«Сегодня мы объявляем новые санкции против 129 физических лиц и 63 организаций, включая российских заместителей премьер-министра, министров, других членов администрации президента России, российских военных и тех, кто участвует в производстве артиллерии, оружия, используемого на Украине», - сказал он во время своего выступления, трансляцию которого вела телевизионная сеть CPAC.

На официальном сайте Министерства иностранных дел Канады был опубликован документ, в котором говорится, что в «черный» список попали супруга заместителя председателя Совбеза РФ Светлана Медведева, вице-премьер России Татьяна Голикова и помощник главы Российского государства Максим Орешкин.

Трюдо добавил, что Оттава также запрещает экспорт в Россию ряда химикатов, которые применяются в производстве электроники. Кроме того, премьер североамериканского государства вслед за западными партнерами объявил о поставках киевскому режиму еще четырех танков Leopard 2.

Ранее Вашингтон и его союзники по «Большой семерке» приняли решение ввести новые санкции в отношении более чем двухсот физических и юридических лиц из Российской Федерации и третьих стран из Европы, Азии и с Ближнего Востока, поддерживающих РФ. В Белом доме отметили, что антироссийские санкции были введены с целью «дальнейшего ослабления экономики России».

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