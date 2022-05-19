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Владислав Третьяк переизбран президентом Федерации хоккея России

Андрей Неделя
15:23 19.05.2022
В работе отчетно-выборной конференции приняли участие 140 делегатов, перед которыми Третьяк выступил с докладом ФХР о проделанной за отчетный период работе.
Владислав Третьяк переизбран президентом Федерации хоккея России
© Фото: Anton Belitsky, GlobalLookPress
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Владислав Третьяк сегодня, 19 мая, был единогласно переизбран президентом Федерации хоккея России. Он был единственным кандидатом на данный пост.

В работе отчетно-выборной конференции приняли участие 140 делегатов, перед которыми Третьяк выступил с докладом ФХР о проделанной за отчетный период (2018-2022 гг.) работе. Отчет также единогласно был утвержден.

Эту должность 70-летний специалист занимает с 2006 года. За это время сборная России четырежды выиграла чемпионат мира, один раз - Олимпийские игры, а также неоднократно становилась серебряным и бронзовым призером этих соревнований.

В минувшем месяце Владислав Третьяк отмечал свое 70-летие. Легендарный вратарь сборной СССР рассказал, как привел отечественный хоккей к победам.

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