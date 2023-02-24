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Bloomberg: у иностранцев в России застряли миллиарды долларов

Сергей Лебедев
10:05 24.02.2023
Западные инвесторы не могут вывести свои средства из-за санкций.
Bloomberg: у иностранцев в России застряли миллиарды долларов
© Фото: Andy Deanhttp, imagebroker.com, GlobalLookPress
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В России застряли «миллиарды долларов», которые принадлежат иностранным инвесторам. Об этом сообщает Bloomberg. По данным издания, в «ловушке санкций» оказались дивиденды по акциям, выплаты процентов по облигациям и все остальное, что западный бизнес не успел продать до специальной операции.

Юридически деньги принадлежат крупнейшим инвестиционным компаниям. Однако в большинстве из них признают, что не надеются вернуть деньги.

«Рынок все еще существует, но когда говорят о репатриации дивидендов или доступе к ценным бумагам, все сводится к санкциям», - заявил директор по инвестициям в GAM Investment Management Тим Лав, владевший российскими акциями в рамках развивающегося фонда.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что инвестиции иностранных компаний, которые приняли решение уйти из Москвы, остались в столице. При этом он подчеркнул, что уход зарубежных инвесторов с российского рынка создал возможности для отечественных производителей.

А в ноябре в Совете Федерации предложили заморозить активы крупных бизнесменов, покинувших Россию после начала специальной военной операции или отказавшихся от гражданства РФ. С такой инициативой выступил сенатор Андрей Кутепов.

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