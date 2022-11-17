В Совфеде предложили заморозить активы покинувших Россию после 24 февраля бизнесменов

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В Совете Федерации предложили заморозить активы крупных бизнесменов, покинувших Россию после начала специальной военной операции или отказавшихся от гражданства РФ. С такой инициативой выступил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. Соответствующее письмо он направит вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

«На фоне предпринимаемых со стороны недружественных стран действий по выявлению активов российских миллиардеров на территориях этих государств, арестов таких активов полагаем, что необходимо рассмотреть вопрос о применении аналогичных мер в отношении таких лиц, которые покинули Российскую Федерацию с 24 февраля, а тем более к тем лицам, которые отказались от российского гражданства», - приводит ТАСС текст документа.

В первую очередь, считает Кутепов, необходимо применить ограничительные меры в отношении владельцев крупных предприятий, приобретенных в рамках приватизации. Поступающие в их адрес дивиденды или другие выплаты сенатор призвал перенаправить на нужды СВО.

«В настоящих условиях сбалансированным будет решение о доначислении налогов по сделкам, совершенным с имуществом, долями, ценными бумагами после 24 февраля. Ставка может быть 30-50% от суммы сделки. Одновременно с этим необходимо рассмотреть вопрос о запрете совершения сделок указанными выше лицами с оставшимися активами и имуществом, находящимся на территории Российской Федерации, а также о поступлении дохода от этих активов и имущества целевым образом на финансирование СВО», - отметил Кутепов.

Среди других предложений сенатора - направить замороженные в РФ средства зарубежных инвесторов из недружественных стран на оплату ремонта Крымского моста, а также восстановление разрушенной социальной инфраструктуры в зоне специальной операции.