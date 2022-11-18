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Собянин: после ухода иностранных компаний из Москвы их инвестиции остались в городе

Максим Крюков
03:38 18.11.2022
По словам мэра Москвы, уход зарубежных инвесторов с российского рынка создал возможности для отечественных производителей.
Собянин: после ухода иностранных компаний из Москвы их инвестиции остались в городе
© Фото: Evgeny Philippov, Global Look Press
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Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что инвестиции иностранных компаний, которые приняли решение уйти из Москвы, остались в городе. При этом он подчеркнул, что уход зарубежных инвесторов с российского рынка создал возможности для отечественных производителей.

«Ничего, наверное, в этом хорошего нет, но, в конце концов, это выбор зарубежных инвесторов. Когда они уходили с наших площадок, их инвестиции остались в городе», - сказал он в интервью РИА Новости.

Накануне в Совете Федерации предложили заморозить активы крупных бизнесменов, покинувших Россию после начала специальной военной операции или отказавшихся от гражданства РФ. С такой инициативой выступил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов.

В первую очередь, по мнению Кутепова, необходимо применить ограничительные меры в отношении владельцев крупных предприятий, приобретенных в рамках приватизации. Поступающие в их адрес дивиденды или другие выплаты сенатор призвал перенаправить на нужды спецоперации.

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