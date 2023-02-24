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К Тайваню приблизились 37 самолетов и 6 кораблей Китая

Сергей Лебедев
09:31 24.02.2023
Тайваньские военные отправили для наблюдения свои самолеты и корабли.
К Тайваню приблизились 37 самолетов и 6 кораблей Китая
© Фото: bildbaendiger, imageBROKER.com, GlobalLookPress
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Сегодня утром 37 самолетов и 6 кораблей Народно-освободительной армии Китая приблизились к Тайваню. Об этом сообщает Министерство национально обороны острова. Отмечается, что тайваньские военные отправили для наблюдения свои самолеты и корабли.

В ведомстве добавили, что 12 китайских самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в юго-западную зону ПВО Тайваня.

Напомним, недавно генерал ВВС США Майк Минихан призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем. Он полагает, что Пекин воспользуется президентскими выборами в Штатах в 2024 году, чтобы попытаться установить контроль над Тайванем.

Предупреждение Минихан отправил всем командующим боевыми частями ВВС и приказал отчитаться о мерах по подготовке к противостоянию с КНР до конца февраля.

Ранее о том, что война на Тайване потенциально возможна, заявили в Госдепартаменте США, отметив, что цель Штатов - «сохранить мир и стабильность» в регионе. 

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