Госдеп США: Китай может начать боевые действия против Тайваня

Данное заявление было сделано заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман в пятницу, 2 декабря.

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Китай может начать боевые действия против Тайваня. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман 2 декабря.

«Да, я думаю, что война потенциально возможна», - приводит ее слова RT.

Она также отметила, что на данный момент КНР не совершала действий, способных нарушить мир в регионе, однако глава Китая Си Цзиньпин в случае необходимости готов применить силу. По словам заместителя госсекретаря, именно этого не хотят допустить Соединенные штаты.

«Мы хотим сохранить этот мир и стабильность», — сказала Шерман.

20 ноября Министерство иностранных дел Китая заявило, что тайваньский вопрос - это главная красная линия в китайско-американских отношениях. Именно это, согласно публикации на сайте ведомства, обсуждали Си Цзиньпин и Джо Байден во время личной встречи в Индонезии.