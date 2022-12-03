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Госдеп США: Китай может начать боевые действия против Тайваня

Семен Лавров
01:01 03.12.2022
Данное заявление было сделано заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман в пятницу, 2 декабря.
Госдеп США: Китай может начать боевые действия против Тайваня
© Фото: imagebroker Guenter Fischer Globallookpress
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Китай может начать боевые действия против Тайваня. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман 2 декабря.

«Да, я думаю, что война потенциально возможна», - приводит ее слова RT.

Она также отметила, что на данный момент КНР не совершала действий, способных нарушить мир в регионе, однако глава Китая Си Цзиньпин в случае необходимости готов применить силу. По словам заместителя госсекретаря, именно этого не хотят допустить Соединенные штаты.

«Мы хотим сохранить этот мир и стабильность», — сказала Шерман.

20 ноября Министерство иностранных дел Китая заявило, что тайваньский вопрос - это главная красная линия в китайско-американских отношениях. Именно это, согласно публикации на сайте ведомства, обсуждали Си Цзиньпин и Джо Байден во время личной встречи в Индонезии.

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