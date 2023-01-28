Генерал ВВС США Минихан призвал готовиться к войне на Тайване

Американский генерал Майк Минихан ожидает начала войны с Китаем в 2025 году

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Генерал Военно-воздушных сил (ВВС) США Майк Минихан призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем. Об этом со ссылкой на служебную записку военачальника сообщает телеканал NBC.

Минихан полагает, что Пекин воспользуется президентскими выборами в Штатах в 2024 году, чтобы попытаться установить контроль над Тайванем.

«Моя интуиция подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 году», - написал генерал.

Предупреждение Минихан отправил всем командующим боевыми частями ВВС и приказал отчитаться о мерах по подготовке к противостоянию с КНР до конца февраля.

Ранее о том, что война на Тайване потенциально возможна, заявили в Госдепартаменте США, отметив, что цель Штатов - «сохранить мир и стабильность» в регионе.