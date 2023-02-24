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Херш заявил, что Сноуден был единственным, кто открыто рассказал о прослушке АНБ

Сергей Лебедев
08:29 24.02.2023
По словам журналиста, у бывшего агента вызвал отторжение тот факт, что можно подслушивать разговоры без судебного постановления.
Херш заявил, что Сноуден был единственным, кто открыто рассказал о прослушке АНБ
© Фото: Ole Spata, dpa, GlobalLookPress
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Лауреат Пулитцеровской премии и журналист-расследователь Сеймур Херш заявил, что бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден был единственным, кто открыто рассказал о том, что американские спецслужбы нарушают право на свободу слова. Об этом он заявил эксклюзивном интервью RT.

«В АНБ работало где-то 25 тысяч человек. И из всех этих тысяч людей лишь один человек открыто заговорил о прямом нарушении одного из самых остро стоящих принципов американской Конституции», - сказал Херш.

Он отметил, что у Сноудена вызвал отторжение тот факт, что можно подслушивать разговоры американцев без судебного постановления.

Ранее Эдвард Сноуден заявил, что история с метеозондами, которые появились в небе над США, является отвлекающим маневром. По его словам, Вашингтон хочет скрыть от общества расследование Сеймура Херша о теракте на газопроводах «Северный поток».

Напомним, Херш обнародовал журналистское расследование о причастности военных Норвегии и США к организации и проведению подрыва «Северных потоков». По его словам, бомбу под трубы заложили американские водолазы, а взрыв произвели норвежцы.

В это же время в небе над США начали появляться неопознанные летающие объекты. Пентагон сообщил о поражении четырех таких объектов. Один из них якобы является разведывательным аэростатом Китая.

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