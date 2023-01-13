Нацразведка США заявила о 500 случаях появления НЛО

В отчете утверждается, что специалисты приняли 26 из них за беспилотные летательные аппараты.

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Сотрудники Нацразведки Соединенных Штатов зарегистрировали 510 сообщений о появлении неопознанных летающих объектов по состоянию на август прошлого года, следует из отчета офиса директора ведомства. Данные были получены за 17 лет наблюдений.

Как утверждается, более половины обладали «ничем не примечательными характеристиками». В отчете указано, что эксперты признали в 26 из них беспилотные летательные аппараты, а 163 объекта были воздушными шарами. Еще шесть разведка объяснила погодными условиями, птицами и мусором.

«Некоторые из этих нехарактерных БПЛА продемонстрировали необычные летные характеристики или эксплуатационные возможности и требуют дальнейшего анализа», - заявили в ведомстве.

Ранее, в начале января, в социальных сетях появилось видео, снятое в Соединенных Штатах, - на нем виден треугольный объект. Утверждается, что НЛО заметили в небе в новогоднюю ночь.