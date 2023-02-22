МИД РФ: Лавров и Ван И не обсуждали «китайский план» урегулирования украинского конфликта

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что пока все миротворческие идеи по украинскому конфликту разбиваются о желание США продолжать противостояние.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И не обсуждали «китайский план» урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Важное место в ходе переговоров заняло обсуждение ситуации вокруг Украины. Китайские партнеры ознакомили нас со своими соображениями относительно коренных причин украинского кризиса, а также подходов к его политическому урегулированию. О каком-либо отдельном "плане" разговора не было», - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД России.

В Министерстве иностранных дел РФ добавили, что пока все миротворческие идеи по украинскому конфликту разбиваются о желание Вашингтона продолжать столкновение до «последнего украинца» для расчленения РФ и дальнейшего сдерживания Пекина.

Ранее «Звезда» рассказала, как прошла встреча Владимира Путина с Ван И в Кремле. После краткого дружественного приветствия президент России сразу перешел к конкретным цифрам и отметил выгодное сотрудничество для двух стран. Руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК заявил, что несмотря на переменчивость международной ситуации, Китай и Россия всегда сохраняют стратегическую решимость, твердо и уверенно двигаются в русле формирования многополярного мира и выступают против односторонних действий и гегемонии.