Bloomberg: план КНР по урегулированию на Украине включает остановку поставок оружия Киеву

США и их союзники беспокоятся, что план Пекина в ООН могут поддержать другие страны, не поддержавшие антироссийские санкции.

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План Китайской Народной Республики по решению конфликта на Украине включает в себя призывы к прекращению огня и приостановку поставок оружия Киеву, заявляет Bloomberg.

Кроме того в публикации сказано, что официальный Вашингтон и его союзники беспокоятся из-за того, что инициатива КНР способна найти отклик в странах глобального Юга и может привлечь голоса в ООН. Однако по их мнению, шансы на осуществление поставленного плана довольно маленькие.

По словам научного сотрудника сингапурской Школы международных исследований Рафаэлло Пантуччи, план Китая выглядят неосуществимым.

«Чтобы они стали осуществимым, необходимо, чтобы Китай воспринимали как независимого посредника. А Китай четко занял сторону в этом конфликте», — считает эксперт.

Ранее постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что украинского конфликта можно было бы избежать, если бы все положения минских договоренностей были соблюдены. Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности.